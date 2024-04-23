ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке арестовали более 100 студентов-участников пропалестинского протеста
Полиция арестовала более 100 студентов Нью-Йоркского университета, которые участвовали в демонстрациях против нападений Израиля на палестинцев в Газе. Протест в Нью-Йорке происходит на фоне растущей напряженности в вузах «Лиги плюща» (Колумбийский университет, Йельский университет, Университет Пенсильвании, Гарвардский университет и прочие), где студенты и преподаватели выступают против нападения Израиля на сектор Газа. #США #НьюЙорк #протест #Палестина #Газа #демонстрация #студенты #полиция #арест #Израиль
В Нью-Йорке арестовали более 100 студентов-участников пропалестинского протеста / Others
23 апреля 2024 г.
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