В Нью-Йорке арестовали более 100 студентов-участников пропалестинского протеста

Полиция арестовала более 100 студентов Нью-Йоркского университета, которые участвовали в демонстрациях против нападений Израиля на палестинцев в Газе. Протест в Нью-Йорке происходит на фоне растущей напряженности в вузах «Лиги плюща» (Колумбийский университет, Йельский университет, Университет Пенсильвании, Гарвардский университет и прочие), где студенты и преподаватели выступают против нападения Израиля на сектор Газа. #США #НьюЙорк #протест #Палестина #Газа #демонстрация #студенты #полиция #арест #Израиль