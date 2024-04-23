В ходе визита в Ирак президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел важные переговоры с руководством страны по укреплению отношений и совместной борьбе с терроризмом. Об этом он заявил представителям прессы в самолете по возвращении из Ирака.

«Иракская сторона проявляет решимость в борьбе с угрозой террористической организации PKK. Как вы знаете, Ирак недавно объявил PKK запрещенной террористической организацией. Мы выразили удовлетворение этим решением страны».

Глава государства подчеркнул важность полного прекращения присутствия PKK на территории Ирака: «Мы еще раз подчеркнули наше ожидание, что присутствие PKK в Ираке будет официально прекращено путем объявления ее террористической организацией».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости совместно с правительствами Ирака и Сирии бороться с терроризмом на территориях этих стран. «И в Ираке, и в Сирии болото террора будет осушено не только нашими усилиями, но и совместными усилиями правительств обеих этих стран», — подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что Турция ведет «непрерывную борьбу со всеми террористическими организациями без исключения». «В особенности мы ведем широкомасштабную борьбу с оплотом PKK/YPG/PYD в Ираке и Сирии. И впредь она будет продолжаться с той же решимостью», — заявил турецкий лидер.

При этом он заверил, что эта борьба будет вестись «в рамках международного права и с уважением к территориальной целостности» соседних государств как внутри страны, так и за ее пределами. «Хотелось бы, чтобы наши соседи сами занимали должную позицию в отношении угроз, исходящих с их территорий в наш адрес, и вместе с нами вели эту борьбу», — добавил Эрдоган.

Президент Турции назвал PKK/YPG/PYD террористической организацией, представляющей «угрозу для стабильности, развития и спокойствия в Ираке». «Устранение этой угрозы также в интересах Ирака. Я верю, что они видят эту реальность и проявят волю к уничтожению этого недуга», — выразил надежду Эрдоган.

Он подчеркнул, что «для безопасности развития Ирака, международных инвестиций необходимо полное устранение террористических очагов и построение надежного будущего для Ирака». «Мы так или иначе искореним терроризм. Мы полны решимости в этом вопросе. Мы никогда не уступим тем, кто идет рука об руку с терроризмом и террористическими организациями, тем, кто использует террористические организации в качестве инструмента», - заключил Эрдоган.

Президент подробно описал подписанный четырехсторонний Меморандум о взаимопонимании, который является частью проекта «Путь развития», обозначив этот шаг как «исторический» в укреплении двусторонних отношений. Турецкий лидер также упомянул о 27 подписанных соглашениях, которые покрывают различные области, включая торговлю, транспорт, энергетику и изменение климата. «Меморандум о взаимопонимании по стратегической концепции задаст направление развитию наших отношений», — отметил он.

Турецкий лидер также упомянул встречу с представителями туркменской общины Ирака. «В Багдаде я также принял туркменских лидеров. Мы заявили нашим туркменским братьям, что мы как страна и нация всегда были и будем рядом с ними», — рассказал Эрдоган.

По его словам, визит в Эрбиль, столицу Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), был также отмечен позитивными моментами, что свидетельствует об «искренней дружбе между Турцией и КРАИ». Глава государства подтвердил намерение Турции «продвигать сотрудничество» с региональным правительством, особенно в отношении борьбы с угрозами PKK и укрепления экономических связей.

Президент Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров они обсудили человеческую драму, разворачивающуюся в Палестине, и прежде всего в Газе. Глава государства заявил: «Мы указали на значимость, которую придаем безопасности и стабильности Ирака перед лицом негативных последствий израильских злодеяний для нашего региона и Ирака».

Турецкий лидер заявил, что верит в то, что их растущее сотрудничество с Ираком как на двустороннем, так и на региональном уровне будет способствовать спокойствию и стабильности во всем регионе.

Президент Эрдоган выразил надежду на дальнейшие совместные шаги: «С божьей помощью, в предстоящий период мы увидим более конкретные результаты этого сотрудничества».

Президент поблагодарил иракскую сторону за «искреннее гостеприимство» и выразил надежду, что обсуждения «послужат благу обеих стран».