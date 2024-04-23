Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Ирака, поговорил с журналистами на борту самолета, где затронул текущую обстановку в Газе.

Эрдоган резко осудил действия Израиля, упомянув о беспрецедентных массовых убийствах и попытках полного уничтожения Газы. Турецкий лидер выразил опасения, что открытие Газы для израильских колонистов сделает Израиль еще более безрассудным и агрессивным.

«Мы не можем позволить себе оставаться в стороне от этой проблемы. Необходимо принимать активные шаги через механизмы ООН для противодействия этим вызовам», — заявил Эрдоган.

Президент также поднял вопрос о роли исламского мира в решении кризиса. Он призвал к мобилизации всех ресурсов для разработки реалистичных и эффективных политических стратегий. Эрдоган подтвердил, что Газа на данный момент остается в центре внимания исламских стран и обозначил это как ключевую проблему, которую необходимо решать.

«Мы продолжим вести диалог как с представителями ХАМАС, так и с лидерами различных стран. Этот вопрос будет стоять на первом месте в нашей повестке дня, и мы сделаем все возможное для его решения. Некоторые могут игнорировать эту проблему или забыть о ней, но такой подход не для нас», — заключил турецкий лидер.

Президент Турции выразил свою солидарность с палестинцами, подчеркнув, что их трагический опыт напрямую затрагивает Турцию.

«Мы с палестинцами едины, как плоть и кровь. Их страдания — это и наши страдания. Невозможно представить, что мы могли бы оставаться безучастными», — сказал президент.

Президент подтвердил обязательства Турции по поддержке Палестины, включая гуманитарную помощь и медицинскую поддержку.

«Мы уже отправили в Газу около 45 тыс. тонн помощи, и это только часть нашей поддержки. В Анкаре и Стамбуле мы лечим раненых, и наши усилия будут продолжаться», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул глубокую связь Турции с палестинской борьбой.

«Мы гордимся тем, что наша страна занимает значимое место в борьбе за дело Палестины, что подтверждается теплыми словами и молитвами палестинцев. Если мы сможем оправдать их надежды и великодушие, это будет нашей большой радостью», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также выразил беспокойство по поводу нападений Израиля на представителей СМИ, описывая это как попытку стереть следы массовых убийств и уничтожения доказательств геноцида.

«Те, кто говорит о демократии, правах человека и свободах, должны тщательно анализировать эту картину. Непонятно, почему мир молчит, когда сотни журналистов убивают таким образом», — сказал президент. Эрдоган также упомянул о тяжелом ранении сотрудника TRT и попросил молиться за его выздоровление.

Президент подтвердил, что Турция продолжит предоставлять международным судам доказательства преступлений, совершенных Израилем.

«Мы продолжим высвечивать правду о преступлениях Израиля. Пусть все знают, что Нетаньяху — «Гитлер нашего времени», и его соучастники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует, и если ее не востребует суд, то потребует история», — заключил Эрдоган.