Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ведет «охоту на ведьм» против венгерских предприятий, работающих в стране. Это связано с тем, что Киев внес венгерский OTP Bank в список «международных спонсоров войны», а также с решением Украины отозвать разрешения на распространение лекарств у венгерской фармацевтической компании Richter.

Сийярто заявил: если Украина не снимет ограничения, то Венгрия заблокирует дальнейшую помощь Евросоюза. В частности, в ближайшее время Будапешт может не допустить передачу Киеву транша в размере €2 млрд.

Венгрия также требует от украинского руководства гарантий, что венгерские предприятия не будут добавлены в список и не попадут под украинские санкции.

«Позиция Венгрии остается неизменной и ясной. Пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят и не начнут снова «охоту на ведьм» против венгерских компаний, работающих в Украине, мы не можем участвовать в таких (дальнейших решениях о помощи)», — подчеркнул глава МИД.

Венгрия в декабре прошлого года заблокировала €500 млн помощи Украине из Европейского фонда мира, подчеркивая, что Киев не предоставил описание того, как именно были потрачены предыдущие пакеты помощи. Будапешт также готов блокировать транш помощи ЕС в размере €1,5 млрд в рамках четырехлетнего соглашения о поддержке Украины, подчеркнул Сийярто.

Венгерская сторона также неоднократно поднимала перед Киевом вопрос о положении венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины. Из-за закона о доминирующем положении украинского языка Венгрия с 2019 года блокирует проведение саммитов НАТО-Украина.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в начале месяца, что Киев работает с Венгрией над решением проблем и разблокировкой помощи. В январе страны создали специальную языковую комиссию, чтобы разобраться в вопросе.

Аналогичные проблемы у Киева возникли и с Австрией, чей Raiffeisen Bank также был включен в список «международных спонсоров войны». Позже Украина исключила финансовое учреждение из перечня, а в этом году и вовсе заявила о ликвидации этого списка.