Объединенная оппозиция Индии обвинила премьер-министра Моди в «разжигании ненависти» и нарушении правил выборов из-за «оскорбительных высказываний» политика.

Во время предвыборного митинга Моди заявил, что предыдущее правительство, возглавляемое главной оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК), якобы продвигало идею, что «мусульмане имеют первоочередное право на богатство нации».

Далее премьер-министр добавил: если ИНК победит на текущих выборах, то богатство людей «будет распределено среди тех, у кого больше детей. Оно будет распределено среди проникших».

Под словом «проникшие» премьер имеет в виду не только беженцев-мусульман, но также обозначает вообще всех мусульман в Индии, отмечает оппозиция. «Считаете ли вы, что ваши с трудом заработанные деньги должны быть отданы проникшим? Примете ли вы это?» — спросил Моди у собравшихся.

Пресс-секретарь BJP Гаурав Бхатия отказался от извинений и заявил, что Моди «называет вещи своими именами» и его замечания отражают то, что думают люди.

Эти высказывания премьера вызвали резкую реакцию политических оппонентов премьера и всего гражданского общества. Оппозиция обвинила Моди в разжигании религиозной напряженности и распространении ложных теорий заговора о мусульманах.

В Индии на этой неделе стартовали крупнейшие в мире всеобщие выборы, на которых Моди и его партия «Бхаратия джаната парти» (BJP) баллотируются на третий срок. Голосование будет проходить поэтапно до начала июня. Малликарджун Кхардж, президент партии ИНК, обвинил Моди в «разжигании ненависти» и нарушении правил выборов, запрещающих агитацию, основанную на «общинных чувствах».

По его словам, оппозиция подала жалобу в избирательную комиссию, утверждая, что «провокационные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии премьер-министра были направлены против «определенной религиозной общины» и представляли собой «вопиющее и прямое нарушение избирательного законодательства».

Партия BJP пришла к власти в 2014 году с программой индуистского национализма. С тех пор ее обвиняют в политике и риторике, направленных против меньшинств, особенно мусульман. Приверженцы ислама подвергаются растущему насилию и преследованиям со стороны государства и правых индуистских групп.

На этих выборах от BJP баллотируется только один мусульманин. Противостояние националистов и мусульман привело к тому, что голосование пришлось повторить на 11 избирательных участках в северо-восточном штате Манипур.

Там в течение последних месяцев шли этнические столкновения. По словам представителя избирательной комиссии, в столице штата Импхал было зарегистрировано не менее шести случаев попыток захвата избирательных участков.

Партия ИНК потребовала повторного голосования на 47 избирательных участках в Манипуре, утверждая, что «кабинки для голосования были захвачены и выборы были сфальсифицированы».