Киев не считает возможным договориться об «‎олимпийском перемирии»‎, поскольку Россия не будет соблюдать его условия, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Москве нельзя доверять в этом вопросе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил договориться о прекращении огня на время летних Олимпийских игр в Париже. В частности, политик допустил, что Украина и Россия, а также Израиль и ХАМАС могут приостановить боевые действия на время Олимпиады.

Однако в Киеве отвергли эту возможность. Украинский президент отметил, что Россия неоднократно нарушала соглашения о прекращении огня в прошлом. «Я не верю в этот формат прекращения огня. Я не верю ни в какой формат прекращения огня с Россией. Это ложь, Эммануэль [Макрон] знает это, он сам тому свидетель», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, любое «перемирие» на текущем этапе даст передышку Москве и позволит российским войскам перегруппироваться, накопить силы для контрнаступления на Украину.

Ранее президент РФ Владимир Путин намекнул, что Россия планирует захватить Харьковскую область, чтобы сделать из нее «‎санитарную зону»‎. «Мы это уже проходили. Когда мы подписывали соглашения в нормандском формате, мы договаривались о прекращении огня, о том, что стрельбы больше не будет. Но как только двери во дворце Елисейских полей закрывались, на фронте стреляли в наши войска», — напомнил Зеленский.

Он отметил: группы из 20–30 российских солдат стреляли по украинским позициям, несмотря на все прошлые раунды перемирий, заключенных под эгидой Франции и Германии.

«Для Путина не существует ни перемирия, ни Олимпийских игр, ни властей», — заключил президент Украины. Олимпийские игры в Париже пройдут в конце июля, российские и белорусские спортсмены также будут принимать в них участие под нейтральным флагом.