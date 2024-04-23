Киев не считает возможным договориться об «олимпийском перемирии», поскольку Россия не будет соблюдать его условия, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Москве нельзя доверять в этом вопросе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил договориться о прекращении огня на время летних Олимпийских игр в Париже. В частности, политик допустил, что Украина и Россия, а также Израиль и ХАМАС могут приостановить боевые действия на время Олимпиады.
Однако в Киеве отвергли эту возможность. Украинский президент отметил, что Россия неоднократно нарушала соглашения о прекращении огня в прошлом. «Я не верю в этот формат прекращения огня. Я не верю ни в какой формат прекращения огня с Россией. Это ложь, Эммануэль [Макрон] знает это, он сам тому свидетель», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, любое «перемирие» на текущем этапе даст передышку Москве и позволит российским войскам перегруппироваться, накопить силы для контрнаступления на Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин намекнул, что Россия планирует захватить Харьковскую область, чтобы сделать из нее «санитарную зону». «Мы это уже проходили. Когда мы подписывали соглашения в нормандском формате, мы договаривались о прекращении огня, о том, что стрельбы больше не будет. Но как только двери во дворце Елисейских полей закрывались, на фронте стреляли в наши войска», — напомнил Зеленский.
Он отметил: группы из 20–30 российских солдат стреляли по украинским позициям, несмотря на все прошлые раунды перемирий, заключенных под эгидой Франции и Германии.
«Для Путина не существует ни перемирия, ни Олимпийских игр, ни властей», — заключил президент Украины. Олимпийские игры в Париже пройдут в конце июля, российские и белорусские спортсмены также будут принимать в них участие под нейтральным флагом.