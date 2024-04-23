ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравляет с праздником
Турецкий лидер поделился публикацией по случаю 104-й годовщины открытия парламента Турции и Праздника национального суверенитета и Дня защиты детей 23 апреля
Президент Эрдоган поздравляет с праздником
Президент Эрдоган принял детей в президентском комплексе / Фото: АА / Others
23 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан страны со 104-й годовщиной открытия Великого национального собрания Турции и Праздником национального суверенитета и Днем защиты детей 23 апреля.

«Поздравляю со 104-й годовщиной открытия Великого национального собрания Турции и с Праздником национального суверенитета и Днем защиты детей 23 апреля — праздником наших дорогих детей, радости наших глаз», — написал турецкий лидер в своей публикации в соцсети Х.

Глава государства выразил пожелание, чтобы «каждый день наших маленьких граждан, гарантов нашего будущего, проходил в праздничной атмосфере».

Он также отдал дань уважения тем, кто сыграл роль в достижениях современной Турции, особо отметив первого председателя Великого национального собрания, главнокомандующего освободительной войны и основателя республики — Гази Мустафу Кемаля Ататюрка.

«Молю Аллаха о милости ко всем нашим героическим шехидам, не задумываясь пожертвовавшим своими жизнями ради нашей независимости и будущего», — написал президент Турции.

Помимо поздравления, глава государства принял в президентском комплексе детей из тюркского мира и гостей детского праздника TRT по случаю праздника.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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