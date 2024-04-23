Азербайджан выразил уверенность в отклонении Международным судом ООН предварительных возражений Армении по иску о предполагаемом нарушении Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, что позволит перейти к рассмотрению дела по существу. Об этом заявил представитель Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Гааге.

«Армения выдвигает три юрисдикционных возражения в отношении иска Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации, каждое из которых направлено на исключение определенных аспектов ее расистской кампании из анализа суда на стадии рассмотрения дела по существу, — отметил он. — Азербайджан уверен, что на данном этапе суд отклонит каждое из этих возражений в отношении юрисдикции и тем самым позволит перейти к рассмотрению дела по существу».

Мамедов выразил надежду, что будет отклонено и отдельное возражение Армении о неприемлемости иска Азербайджана в связи с «несвоевременной» подачей спустя 30 лет после предполагаемых нарушений. «Азербайджан подал ходатайство на основании доказательств, которые он обнаружил и продолжает обнаруживать после освобождения территорий [в Карабахе] в 2020 году», — пояснил он.

Армения инициировала разбирательство против Азербайджана в сентябре 2021 года, обвинив его в расовой дискриминации в ходе карабахского конфликта. Азербайджан подал встречный иск, утверждая, что Армения совершала дискриминационные действия против азербайджанцев. Обе стороны добивались обеспечительных мер во избежание эскалации, требования были частично удовлетворены.

Текущие слушания посвящены возражениям Армении против азербайджанского иска после прошлонедельных слушаний по возражениям Азербайджана против армянского иска. «Если бы Армения добилась своего, Азербайджан был бы вынужден подать ходатайство до освобождения территорий, не имея доступа к большей части доказательств, на которые он сейчас опирается, — заметил Мамедов. — Это было бы просто нечестно».

Тем временем сегодня стало также известно, что экспертные группы Азербайджана и Армении приступили к уточнению координат на границе двух государств на основе геодезических измерений на местности. Об этом сообщила служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего азербайджанскую комиссию по делимитации госграницы с Арменией.

«В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи комиссий по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, 23 апреля 2024 года на границе экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 апреля, служба Мустафаева распространила релиз, что комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы между четырьмя населенными пунктами с целью приведения их «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей в рамках Советского Союза на момент его распада».

В релизе отмечалось, что «описание данных отрезков границы будет составлено с учетом уточнения координат геодезическими измерениями и оформлено протоколом-описанием». «Документ должен быть согласован и подписан сторонами до 15 мая», — указывалось в нем.

Стоит отметить, что процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией начался по завершению Второй Карабахской войны.