Тех, кто 9 мая будет носить георгиевскую ленту или знаки «Z» и «V», используемые как символы агрессии РФ против Украины, ждут штрафы. Об этом заявил начальник Генеральной инспекции полиции Молдовы Виорел Чернеуцану.

Чернеуцану призвал граждан соблюдать и уважать правовые нормы во время мероприятий 9 мая.

В ответ на вопрос журналистов о действиях полиции 9 мая Виорел Чернеуцану подчеркнул, что сотрудники правопорядка будут штрафовать только тех граждан, которые будут носить георгиевскую ленту или военную символику российской армии.

«Конечно, до тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия», — заявил Чернеуцану.

С 20 апреля 2022 года в Молдове введены законодательные ограничения на изготовление, пропаганду, ношение или распространение георгиевской ленты и символов «Z» и «V», которые ассоциируются с опознавательными знаками российской армии.

Нарушителям этих правил в Молдове грозит штраф или назначение общественных работ. Срок выполнения общественных работ может составлять от 30 до 60 часов, в зависимости от степени нарушения.

В прошлом году в Молдове 9 мая было зарегистрировано 180 случаев нарушения запрета на публичную демонстрацию символов, ассоциируемых с агрессией РФ, включая георгиевскую ленту. Среди нарушителей оказались не только обычные граждане, но и депутаты парламента.

В апреле 2022 года президент Молдовы Майа Санду заявила, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории».

«Символы меняют свое значение в зависимости от контекста. Сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад. Они ассоциируются с событиями в Украине», — отметила президент.