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Путин: товарооборот Азербайджана и России достиг $4 млрд
Россия инвестировала в экономику Азербайджана $6 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры подтвердили свои намерения укреплять и наращивать сотрудничество между странами. #Россия #Азербайджан #Путин #Алиев #сотрудничество #инвестиции #товарооборот #Москва #Баку
Путин: товарооборот Азербайджана и России достиг $4 млрд / Others
23 апреля 2024 г.
Истории
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