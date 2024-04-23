Следственные органы РФ возбудили уголовное дело в связи с убийством муэдзина из Пензенской области. Подозреваемого задержали в оккупированном Донецке и перевезли в Саратовскую область для дальнейшего содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

В Духовном управлении мусульман Пензенской области ранее сообщили о жестоком убийстве муэдзина Ибрахима Исяняева.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 45-летнего мужчины. 36-летний напарник потерпевшего был объявлен в федеральный розыск и 21 апреля задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области в городе Донецке ДНР (оккупированная Россией часть Украины — прим. ред).

По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ. По данным следствия, 16 апреля 45-летний мужчина вместе с 36-летним напарником отправились из села Средняя Елюзань в Пензенской области на грузовике с целью покупки крупного рогатого скота. После телефонного разговора со своими близкими на территории Вольского района Саратовской области старший мужчина исчез.

18 апреля на берегу реки Терешка у села Междуречье был обнаружен сгоревший грузовик. На месте происшествия криминалисты нашли следы, указывающие на то, что исчезнувший мужчина был убит. 21 апреля в водоеме у села Илюшкино Ульяновской области нашли тело пропавшего. На его теле обнаружили колото-резаные ранения в области груди, что свидетельствует о насильственной смерти.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стала крупная сумма денег, которую убитый имел при себе. После совершения преступления злоумышленник взял в салоне грузовика 300 тыс. рублей и затем потратил на личные нужды.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве муэдзина из Средней Елюзани был дважды судим за тяжкие преступления.