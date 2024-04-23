ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Дело об убийстве муэдзина в России
В Саратовской области России задержан подозреваемый в убийстве муэдзина. Ранее в Духовном управлении мусульман Пензенской области сообщили о жестоком убийстве религиозного деятеля
Дело об убийстве муэдзина в России
Фото: СУ СКР по Саратовской области / Others
23 апреля 2024 г.

Следственные органы РФ возбудили уголовное дело в связи с убийством муэдзина из Пензенской области. Подозреваемого задержали в оккупированном Донецке и перевезли в Саратовскую область для дальнейшего содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

В Духовном управлении мусульман Пензенской области ранее сообщили о жестоком убийстве муэдзина Ибрахима Исяняева.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 45-летнего мужчины. 36-летний напарник потерпевшего был объявлен в федеральный розыск и 21 апреля задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области в городе Донецке ДНР (оккупированная Россией часть Украины — прим. ред).

По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ. По данным следствия, 16 апреля 45-летний мужчина вместе с 36-летним напарником отправились из села Средняя Елюзань в Пензенской области на грузовике с целью покупки крупного рогатого скота. После телефонного разговора со своими близкими на территории Вольского района Саратовской области старший мужчина исчез.

18 апреля на берегу реки Терешка у села Междуречье был обнаружен сгоревший грузовик. На месте происшествия криминалисты нашли следы, указывающие на то, что исчезнувший мужчина был убит. 21 апреля в водоеме у села Илюшкино Ульяновской области нашли тело пропавшего. На его теле обнаружили колото-резаные ранения в области груди, что свидетельствует о насильственной смерти.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стала крупная сумма денег, которую убитый имел при себе. После совершения преступления злоумышленник взял в салоне грузовика 300 тыс. рублей и затем потратил на личные нужды.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве муэдзина из Средней Елюзани был дважды судим за тяжкие преступления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us