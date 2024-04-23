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Армения: иск Азербайджана о расовой дискриминации вне юрисдикции суда ООН
Представители Армении просят в Международном суде отклонить иск Азербайджана о расовой дискриминации. Армянская сторона считает, что иск выходит за рамки юрисдикции Гаагского суда. Обвинения Азербайджана в основном затрагивают события 1992-1994 годов (Первой карабахской войны), а к Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), в рамках которой рассматривается иск, Баку присоединился в 1996 году, Ереван считает это неправомерным. #Армения #Азербайджан #Нидерланды #Гаага #судООН #международныйсуд #иск #обвинения #обвинение
Армения: иск Азербайджана о расовой дискриминации вне юрисдикции суда ООН / Others
23 апреля 2024 г.
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