Армения: иск Азербайджана о расовой дискриминации вне юрисдикции суда ООН

Представители Армении просят в Международном суде отклонить иск Азербайджана о расовой дискриминации. Армянская сторона считает, что иск выходит за рамки юрисдикции Гаагского суда. Обвинения Азербайджана в основном затрагивают события 1992-1994 годов (Первой карабахской войны), а к Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), в рамках которой рассматривается иск, Баку присоединился в 1996 году, Ереван считает это неправомерным. #Армения #Азербайджан #Нидерланды #Гаага #судООН #международныйсуд #иск #обвинения #обвинение