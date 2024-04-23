В Кыргызстане из-за обильных осадков произошли сходы селевых потоков, в результате чего в некоторых районах Ошской, Таласской, Джалал-Абадской областей введен режим чрезвычайной ситуации. Власти принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей и минимизировать ущерб от стихийного бедствия, включая проведение спасательных и восстановительных работ.

По данным МЧС Кыргызстана, на юге республики с 20 апреля сошли свыше 30 селей.

В Таласском районе Таласской области в результате наводнения повреждены 250 домов, дворы, дороги и мост.

В Джалал-Абадской области в селе Бостон размыло селезащитное ограждение, затоплены более 40 домов и участки ключевой автодороги Бишкек-Ош. Страдают населенные пункты в Ошской, а также Баткенской областях, включая город Кызыл-Кия и районы Лейлекский, Баткенский и Кадамджайский, где селевые потоки и наводнения нанесли значительный урон инфраструктуре и жилым домам.

Кыргызские власти окажут помощь пострадавшим от селей, сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

Согласно поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, после определения МЧС суммы ущерба, гражданам будет оказана соответствующая помощь.

«Из-за недавних дождей в нескольких селах ряда регионов Кыргызстана сошли сели. Из некоторых сел временно переселяют местных жителей. Имеются случаи повреждения построек и придворовых участков из-за селей, но это не носит масштабный характер. Иными словами, у Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства транспорта и коммуникаций и других государственных структур достаточно сил и технических средств для ликвидации последствий селей», — сообщил Алагозов.

Недавний отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО) показал, что Азия является, наиболее пострадавшим от стихийных бедствий регионом мира.

В 2023 году в Азии было зарегистрировано 79 стихийных бедствий. Более 80% из них были связаны с наводнениями и ураганами, в результате которых погибло более 2000 человек.

«Многие страны региона пережили самый жаркий год за всю историю наблюдений в 2023 году, а также шквал экстремальных условий — от засух и волн тепла до наводнений и штормов», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

По данным ВМО, Азия нагревается быстрее, чем в среднем по миру.