Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что Баку не будет сидеть сложа руки, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению. «Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас», — сказал он на международной конференции в Университете АДА.

Алиев подчеркнул, что упомянутые страны «открыто и демонстративно» вооружают Ереван. «Они даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры», — заявил президент.

В ходе выступления Алиев также затронул вопрос создания Зангезурского коридора между Азербайджаном и его Нахчыванским анклавом, предусмотренного трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Глава государства напомнил, что в заявлении прямо указано на необходимость обеспечения транспортного сообщения между восточными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой под контролем российских пограничников. «Это заявление было подписано президентом Путиным, премьер-министром Пашиняном и мной», — отметил Алиев.

Однако, по его словам, уже более трех лет Армения фактически нарушает это положение и пытается избавиться от обязательств. «Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает», — заявил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что пункт о Зангезурском коридоре четко отражен в трехстороннем заявлении, несмотря на отсутствие этой формулировки. Он призвал Армению выполнять взятые на себя обязательства.

Азербайджанский лидер также отметил тесные связи с Турцией, назвав «единство Турции и Азербайджана важным критерием региональной безопасности и стабильности». «Знаю, что как в Азербайджане, так и в Турции существует четкая позиция: оба процесса — сближение Турции с Арменией и нормализация отношений Азербайджана с Арменией должны идти параллельно. Это наша позиция, а также позиция президента Турции», — подчеркнул Алиев.

Прокомментировал президент Азербайджана и ситуацию с мирным соглашением между Баку и Ереваном. По его словам, Азербайджан и Армения достигли общего понимания того, как должен выглядеть мирный договор, осталось лишь детально проработать его пункты. Он отметил, что сторонам требуется время, но они сейчас ближе к подписанию мирного соглашения, чем когда-либо ранее.