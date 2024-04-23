Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил новые ограничения на предоставление консульских услуг для украинцев мужского пола призывного возраста, находящихся за границей. По его словам, такие меры необходимы, чтобы напомнить гражданам об их обязанностях перед Украиной, особенно в условиях «полномасштабной российской агрессии».

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает», — написал Кулеба в своем сообщении в социальной сети Х.

МИД Украины обещает скоро разъяснить новый порядок получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста. Министр добавил, что нововведения будут «честными».

В соответствии с письмом первого заместителя министра Андрея Сибиги, начиная с 23 апреля, выполнение консульских действий для указанной категории граждан будет приостановлено до вступления в силу закона о мобилизации в мае. До этого времени такие граждане смогут оформлять только документы для возвращения в Украину.

Закон о мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 16 апреля, устанавливает, что военнообязанные украинцы не смогут получать услуги за рубежом без обновления военно-учетных документов.