ООН выразила «ужас» по поводу сообщений о массовых захоронениях на территории госпиталя «Насер» в городе Хан-Юнус (сектор Газа). По данным местных властей, на территории комплекса были найдены обнаженные тела со связанными руками, общее количество которых достигло 310.

Директор гражданской обороны в Хан-Юнусе Ямен Абу Сулейман сообщил CNN: «Мы не знаем, были ли они захоронены заживо или казнены. Большинство тел разложилось». По его словам, лишь за один вторник было обнаружено 35 тел.

Палестинское информагентство Wafa утверждает, что могилу создала израильская армия перед уходом из больницы в прошлом месяце. В ответ израильская армия заявила, что утверждения о захоронении тел «беспочвенны и необоснованны».

По их словам, они провели осмотр тел, ранее захороненных палестинцами: «Осмотр проводился тщательно и исключительно в местах, где разведданные указывали на возможное присутствие заложников. Осмотр проводился с уважением и соблюдением достоинства покойных».

По сообщению Wafa, «подавляющее большинство» убитых гражданских лиц в секторе Газа были захоронены в массовых могилах, вырытых израильскими бульдозерами.

Около 2000 человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа, включая сотни в Хан-Юнусе. В феврале Министерство здравоохранения Газы заявило, что больница «Насер» была превращена Израилем в «военный объект», когда пациенты и перемещенные палестинцы бежали в соседний Рафах в попытке спастись.

Команды гражданской обороны продолжают извлекать тела из мест захоронения после вывода израильских сил две недели назад.