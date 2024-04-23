Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным ТАСС, Иванова подозревают в получении взятки в размере, превышающем 1 млн рублей, что, согласно Уголовному кодексу, считается особо крупной суммой (часть 6 статьи 290 УК РФ). За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии.

Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об аресте замминистра на период расследования данного уголовного дела о коррупции.

Кремль прокомментировал задержание Иванова. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин был уведомлен об инциденте с замминистра обороны. Также заранее об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу, отметил Песков.

По данным Минобороны, Иванов родился в 1975 году в Москве, окончил МГУ. С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. С 2012 года был замглавы правительства Московской области, в 2013-2016 гг. возглавлял «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 году.

Иванов курировал строительный комплекс ведомства, возведение зданий и сооружений для войск, укреплений и восстановление оккупированных регионов. Минобороны России пока не прокомментировало эту новость официально.