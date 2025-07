Корпорация Google уволила более 50 сотрудников после акций протеста против участия компании в израильском проекте Nimbus.

«Корпорация пытается подавить инакомыслие, заставить замолчать сотрудников и восстановить контроль над ними», — заявила изданию The Washington Post представитель движения No Tech for Apartheid Джейн Чан.

Как сообщает газета, Google уволила еще более 20 сотрудников после восьмичасовой сидячей забастовки в офисах компании в Нью-Йорке и Саннивейле, организованной с целью выразить несогласие с участием в проекте Nimbus. В пресс-службе Google подтвердили факт увольнений.

Ранее руководитель Google Сундар Пичаи призвал сотрудников «не использовать фирму в качестве личной политической платформы». «Мы бизнес, а не место, где можно сеять хаос среди коллег», — указал он.

По данным The Verge, 17 апреля были арестованы 9 протестовавших сотрудников. В Нью-Йорке четверо устроили 8-часовую акцию в офисе, а в Саннивейле работники забаррикадировались в кабинете гендиректора Google Cloud. «Мы не хотим работать над технологией, которая убивает людей», — объяснили они причины протеста.

Израильское правительство реализует проект Nimbus, направленный на создание облачного решения для государственных органов и оборонного сектора. В 2021 году Минфин Израиля заключил контракт на $1,2 млрд с Google и Amazon на предоставление облачных сервисов, включая технологии ИИ и машинного обучения.

Проект Nimbus состоит из четырех этапов: построение инфраструктуры, разработка политики перехода на облако, перенос операций в облако и их последующая оптимизация. Цель проекта — создать централизованное облачное решение для нужд израильских государственных структур и военных.