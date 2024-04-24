Сенат США принял давно откладывавшийся многомиллиардный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь в среду законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом. Пентагон заявил о поставках оружия Киеву уже в течение нескольких дней. Сенат, контролируемый демократами, 79 голосами против 18 в ночь на вторник принял законопроект, который в течение нескольких месяцев удерживали радикальные республиканцы и который был частью пакета из четырех законопроектов.

«Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он попадет на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе», — говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном вскоре после этого.

Большая часть помощи в рамках пакета на сумму 95 млрд долларов предназначена для Украины в ее обороне против наступательных действий РФ. О критическом сокращении запасов вооружения последние месяцы неоднократно заявляли представители политического и военного руководства страны.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената.

«Дальнобойные средства, артиллерия и противовоздушная оборона Украины — важнейшие инструменты для скорейшего восстановления справедливого мира», — написал он в социальных сетях, заявив, что этот шаг укрепляет «роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира».

Законопроект предусматривает 61 млрд долларов для украинской обороны, но также включает 26 млрд долларов для Израиля, гуманитарную помощь в Газе, Судане и Гаити. Более 8 млрд долларов будет выделено на военную поддержку Тайваня, независимость которого оспаривается Пекином.

Дополнительное финансирование Украины стало предметом многомесячных ожесточенных дебатов среди американских законодателей. Правые республиканцы, связанные с бывшим президентом Дональдом Трампом, требовали уступок в отношении политики США на южной границе в обмен на свою поддержку. Аналогичный пакет был принят Сенатом в феврале, но застопорился в Палате представителей. Позже спикер-республиканец Майк Джонсон изменил позицию в начале апреля — он предложил разделить эту меру на четыре отдельных законопроекта.