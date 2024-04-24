В Смоленской области минувшей ночью начался пожар на энергетических объектах после атаки украинского беспилотника. Из некоторых районов Липецка на юго-западе России были эвакуированы люди после того, как беспилотник упал на промышленный парк. Об этом сообщают власти регионов. В социальных сетях также распространяется видео крупного пожара на НПЗ в Воронеже.

«Наш регион снова подвергся атаке украинских БПЛА», — сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«В результате вражеской атаки на гражданские объекты топливно-энергетического комплекса возникли пожары в Смоленском и Ярцевском районах», — добавил российский чиновник.

Официальных комментариев о том, какие именно объекты были охвачены огнем, не прозвучало. Известно, что в Смоленской области нет крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник упал на промышленную зону. В своем телеграм-канале он написал, что жители близлежащих домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Объект был изолирован, угрозы атаки на жилой район не было», — сказал Артамонов.

«Было принято решение не включать системы оповещения в городе и эвакуировать только тот район, где упал БПЛА», — добавил губернатор, не уточнив ни характер ущерба, ни предполагаемую цель атаки.

О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Воронеже официальных сообщений не появлялось. Однако в социальных сетях с раннего утра среды распространяются кадры, опубликованные очевидцами, на которых можно увидеть крупный пожар на промышленном объекте. Власти региона отчитались о сбитии 4 БПЛА и сообщили о «возгорании частного домостроения».