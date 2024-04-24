Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова до 23 июня 2024 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере при строительстве объектов Министерства обороны.

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

По данным «Ленты.ру», один из эпизодов касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной — «мозгового центра» российской армии.

Суд также арестовал Сергея Бородина, обвиняемого в том же деле. «Бородин, находясь в дружеских связях с Ивановым, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при строительстве для Минобороны», — отмечается в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации ТАСС, Иванов длительное время находился в оперативной разработке военной контрразведки ФСБ. Материалы дела основаны на свидетельских показаниях и результатах оперативных мероприятий.