Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении России активизировать ударную кампанию, чтобы нарушить логистику украинских военных. Институт изучения войны (ISW) считает, что в ближайшие недели российские силы, скорее всего, усилят удары БПЛА и ракетами. Военное руководство РФ, как считает ISW, попытается нанести максимальный ущерб оборонной инфраструктуре Украины до прибытия помощи США.

По мнению военных аналитиков, акцент в выступлении Шойгу на ударах по украинской логистике говорит о том, что российские войска могут сместить свой фокус на удары по транспортной инфраструктуре и военным складам Украины. В ближайшие недели российские войска намерены активизировать наступательные операции, чтобы использовать текущие материальные ограничения ВСУ в преддверии прибытия американской помощи.

Акцент Шойгу на российских наступательных операциях в районе Часова Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от Донецка может указывать на то, что войска РФ активизируют наступление в этих районах.

19 апреля российские войска нанесли мощные удары по украинской транспортной инфраструктуре в Днепропетровской области и, возможно, намерены повторить и расширить подобные атаки в ближайшие недели, чтобы перекрыть линии связи в Украине.

Военное руководство РФ, по мнению аналитиков, надеется таким образом ограничить возможности Украины по распределению живой силы и снабжения на критических участках фронта и отсрочить потенциальное усиление ВСУ после получения американской помощи.