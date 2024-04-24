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Ответ РФ на американскую помощь Украине
Министр обороны РФ анонсировал более интенсивные удары по транспортной инфраструктуре Украины. Аналитики считают это ответом на поддержку США украинской обороны новым законопроектом
Ответ РФ на американскую помощь Украине
Министр обороны РФ анонсировал более интенсивные удары по транспортной инфраструктуре Украины / Photo: AFP
24 апреля 2024 г.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении России активизировать ударную кампанию, чтобы нарушить логистику украинских военных. Институт изучения войны (ISW) считает, что в ближайшие недели российские силы, скорее всего, усилят удары БПЛА и ракетами. Военное руководство РФ, как считает ISW, попытается нанести максимальный ущерб оборонной инфраструктуре Украины до прибытия помощи США.

По мнению военных аналитиков, акцент в выступлении Шойгу на ударах по украинской логистике говорит о том, что российские войска могут сместить свой фокус на удары по транспортной инфраструктуре и военным складам Украины. В ближайшие недели российские войска намерены активизировать наступательные операции, чтобы использовать текущие материальные ограничения ВСУ в преддверии прибытия американской помощи.

Акцент Шойгу на российских наступательных операциях в районе Часова Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от Донецка может указывать на то, что войска РФ активизируют наступление в этих районах.

19 апреля российские войска нанесли мощные удары по украинской транспортной инфраструктуре в Днепропетровской области и, возможно, намерены повторить и расширить подобные атаки в ближайшие недели, чтобы перекрыть линии связи в Украине.

Военное руководство РФ, по мнению аналитиков, надеется таким образом ограничить возможности Украины по распределению живой силы и снабжения на критических участках фронта и отсрочить потенциальное усиление ВСУ после получения американской помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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