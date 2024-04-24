Сенаторы США одобрили пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США одобрил выделение 95 миллиардов долларов финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Украине из этой суммы предназначен почти 61 миллиард, Израилю — 26 миллиардов долларов. Пакет поддержали большинство сенаторов. Несогласные назвали решение «пощечиной американцам». Сегодня документ должен подписать президент США, после чего решение вступит в силу. #trtнарусском #сша #украина #сенат #израиль #тайвань #финансы #помощь #финмомощь #сенатор #американцы #налоги #президент #россия #палестина #оружие #trtrussian