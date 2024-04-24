Нападение Израиля на иранскую территорию может привести к тому, что от «сионистского режима ничего не останется». Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA, цитируя президента страны Эбрахима Раиси. В понедельник Раиси начал свой трехдневный визит в Пакистан, где пообещал увеличить объем торговли между странами до 10 млрд долларов в год.

Во время своего первого визита в Пакистан Раиси провел в понедельник переговоры с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Во вторник он также встретился со своим пакистанским коллегой Асифом Али Зардари, а также с начальником пакистанской армии генералом Саидом Асимом Муниром, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы.

Выступая перед студентами и преподавателями Государственного университета в пакистанском Лахора, Раиси заявил, что Иран «наказал» Израиль за нападение на иранское консульство в Сирии, имея в виду воздушную атаку на Израиль 14 апреля. По меньшей мере семь иранских военных советников, включая двух высокопоставленных командиров, были убиты в результате нападения на консульство, в котором Тегеран обвинил Тель-Авив.

Иран запустил сотни ракет и беспилотников по Израилю 13 апреля в отместку за предполагаемый удар Израиля по зданию консульства в Дамаске 1 апреля. По сообщениям израильских и западных СМИ, почти все они были сбиты. В пятницу над иранским городом Исфахан раздались взрывы в результате предполагаемой атаки Израиля на систему ПВО. Тегеран преуменьшил значение этого инцидента и заявил, что не планирует ответных действий. Израиль официально не признал свою ответственность за контрудар, хотя несколько его лидеров намекнули на это.

Теневая война Ирана и Израиля, длящаяся десятилетиями, перешла в более обостренную фазу после почти шести месяцев войны в секторе Газа. Израиль начал беспрецедентное наступление на палестинский эксклав в октябре прошлого года. В результате военных действий Израиля в Газе на сегодняшний день, по сообщениям местных властей, погибли более 34 тыс. человек.