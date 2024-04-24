ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Еще больше университетов США присоединились к пропалестинским протестам
Все больше студентов университетов США присоединяются к акциям протеста с требованием прекратить агрессию Израиля в Газе. Студенты Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета в Анн-Арборе разбили палатки на территории кампусов. Студенты Техасского университета в Далласе прошли маршем в поддержку Газы. #trtнарусском #сша #палестина #митинг #студенты #протест #газа #секторгаза #требование #калифорния #калифорнийскийунивер #университет #запалестину #активисты #палестинцы #израиль #trtrussian
прапрабабушка / Others
24 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us