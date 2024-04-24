Еще больше университетов США присоединились к пропалестинским протестам

Все больше студентов университетов США присоединяются к акциям протеста с требованием прекратить агрессию Израиля в Газе. Студенты Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета в Анн-Арборе разбили палатки на территории кампусов. Студенты Техасского университета в Далласе прошли маршем в поддержку Газы. #trtнарусском #сша #палестина #митинг #студенты #протест #газа #секторгаза #требование #калифорния #калифорнийскийунивер #университет #запалестину #активисты #палестинцы #израиль #trtrussian