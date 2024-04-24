Экономическая делегация «высокого уровня» из Пхеньяна посетила Иран. Об этом в среду сообщило северокорейское государственное информагентство KCNA. Редкий публичный визит свидетельствует о расширении сотрудничества между двумя государствами, которые, как считается, имеют тайные военные связи.

Во главе делегации стоит министр внешних экономических связей Юн Чон Хо. По данным KCNA, он активно участвует в растущем взаимодействии его страны с Россией. Он также возглавлял делегацию, которая посещала Москву в начале апреля.

В своем сообщении, состоящей из одного предложения и не содержащей никаких иных деталей, KCNA передает, что делегация отправилась в Иран в понедельник.

Визит проходит на фоне укрепления Пхеньяном военных связей с Москвой. Представители власти Южной Кореи утверждали, что Пхеньян отправил около 7 тыс. контейнеров в РФ для поддержки ее вооруженных сил в войне с Украиной. В обмен, заявляли в Сеуле, Москва оказала техническую помощь в создании северокорейского спутника-шпиона. И Северная Корея, и Россия отрицают эти обвинения.

Недавно Москва ветировала в Совбезе ООН предложение о мониторинге санкций в отношении Северной Кореи на фоне расследования предполагаемых поставок оружия. Официальный Пхеньян выразил свою благодарность после голосования в Совбезе.

Иран и Россия имеют тесные военные связи и являются политическими союзниками. Известно, что РФ использует беспилотники иранского производства «Шахед» в войне в Украине.