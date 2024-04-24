Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов размещать ядерное оружие в других странах, в частности в Польше. Так он ответил на запрос президента Польши Анджея Дуды, который призвал НАТО разместить в республике часть ядерного арсенала. Против такого сценария высказался премьер-министр страны Дональд Туск.

Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Польше 23 апреля заявил, что альянс не планирует включать Варшаву в натовскую программу «совместного использования ядерного оружия» (Nuclear Sharing). «Нет планов расширять договоренности о совместном использовании ядерного оружия НАТО, нет планов размещать больше ядерного оружия в каких-либо дополнительных странах НАТО», — уточнил политик.

Программа Nuclear Sharing предполагает ядерное сдерживание и позволяет размещать ядерные боеголовки государствам-членам альянса, у которых нет своего арсенала стратегического оружия. В «ядерном клубе» из всех стран НАТО официально состоят только США, Франция и Великобритания.

В рамках своей программы НАТО с ноября 2009 года разместило американские боеголовки в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Предыдущее польское правительство активно поддерживало идею присоединения Варшавы к инициативе Nuclear Sharing.

«Эта тема уже некоторое время обсуждается в рамках польско-американских переговоров. Россия все больше милитаризирует Калининградскую область. Совсем недавно она перебросила свое ядерное оружие в Беларусь», — заявил 22 апреля президент Дуда, призвавший НАТО разместить ядерный арсенал в Польше.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместила часть своих ядерных сил в Беларуси, а также провела обучение белорусских пилотов для использования стратегических бомбардировщиков.

По словам Дуды, оснащение боевых самолетов Польши для возможности нести атомные бомбы укрепило бы возможности НАТО для сдерживания России и Беларуси. Президент не уточнил, какие польские самолеты могут быть использованы для перевозки ядерного оружия. Однако в январе 2020 года Польша подписала сделку на сумму $4,6 млрд на приобретение 32 истребителей F-35A Lightning II у США.