США признали проблемы Украины на поле боя, в частности, в районе Донбасса, где войска РФ постепенно продвигаются вперед. Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома, проблемы Украина на фронте связаны с тем, что США полгода не могли согласовать пакет помощи Киеву.

Республиканская партия в Палата представителей отказывалась поддержать законопроект о финансировании Украины, настаивая, что США должны сосредоточиться на собственных проблемах: незаконной миграции и охране границ. Однако в начале апреля Палата все же приняла законопроект о выделении Украине $61 млрд. Из этих средств непосредственно на вооружение Киева пойдет $23 млрд, остальная сумма — на восполнение американских запасов.

Кирби уточнил: Вашингтон делает все возможное, чтобы Украина как можно скорее получила критически важное оружие. Наиболее остро не хватает боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны (ПВО). Киев с марта запрашивает у союзников батареи ПВО Patriot, однако из всех стран-партнеров пока только Германия пообещала выделить свои системы ПВО для Киева.

Кирби также упомянул, что США ведут переговоры с Украиной по разработке долгосрочной стратегии противодействия российской агрессии. Стратегия нужна Белому дому на случай прихода к власти после ноябрьских президентских выборов Дональда Трампа.

Как пишет агентство Reuters, США в ближайшее время планируют отправить Киеву экстренный пакет помощи на $1 млрд для пополнения критически истощенных запасов. Агентство отмечает, что президент Байден намерен передать Украине излишки американского оружия из внутреннего арсенала Пентагона. На фоне сообщений о новом пакете американской помощи Россия усилила бомбардировки Украины, в частности, энергетической инфраструктуры. Министр обороны Сергей Шойгу 23 апреля заявил, что целью ударов станут объекты логистики Украины.