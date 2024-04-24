Жители Газы, особенно северной части, куда ограничен доступ благотворительных организаций, находятся на грани голода. С такой оценкой 23 апреля выступил специальный посланник США по гуманитарным вопросам Дэвид Саттерфилд.

По его словам, Израиль предпринял шаги в последние недели, чтобы разрешить доставку помощи в сектор Газа. Однако этого недостаточно, большая часть населения эксклава по-прежнему не имеет доступа к базовым продуктам.

Саттерфилд отказался ответить на вопрос, удовлетворен ли Вашингтон действиями Израиля. В начале апреля израильские военные обстреляли конвой гуманитарной организации World Conflict Kitchen (WCK) и убили семь волонтеров. Инцидент вызвал скандал на Западе, особенно в США, Великобритании, Австралии и Польше, чьи граждане погибли от израильского удара.

После этого президент США Джо Байден провел жесткий телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома потребовал принять «конкретные, ощутимые» шаги, чтобы облегчить гуманитарный кризис в Газе, уточнив, что в противном случае США пересмотрят правила поддержки Израиля. Это сработало: сразу после звонка Тель-Авив открыл еще два маршрута для доставки грузов в Газу.

По словам Саттерфилда, риск голода на всей территории разрушенной войной Газы, особенно на севере, «очень высок». Он призвал сделать больше, чтобы помочь нуждающимся в этой части густонаселенной палестинской территории. ООН уже давно жалуется на препятствия для доставки помощи и ее распределения по всему сектору Газа.

Военное вторжение Израиля превратило большую часть Газы, где проживает 2,3 млн человек, в пустыню, где разворачивается гуманитарная катастрофа.

Глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что среднее количество грузовиков, въезжающих в сектор Газа в апреле, составляло 200, а в понедельник достигло пика в 316. Однако для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности жителей Газы, необходимо, чтобы ежедневно в эксклав въезжало хотя бы 500 грузовиков с помощью.

«Мы всегда подчеркивали, что находимся в ситуации, созданной человеком, и она может быть решена только с помощью политической воли и решений», — уточнил глава агентства.

Он также добавил, что сейчас основное внимание уделяется сбору мусора, особенно в южной части сектора Газа, чтобы избежать вспышек заболеваний по мере приближения теплой погоды.