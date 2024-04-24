Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет направится в Европу — в мае китайский лидер посетит Белград и Будапешт. Как пишет Bloomberg, визит Си в столицу Сербии приурочен к 25-й годовщине бомбардировок НАТО.

В 1999 году силы альянса разбомбили Белград. В ходе удара было разрушено китайское посольство в городе. Во время бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году американские ракеты убили трех китайских журналистов. Белый дом позже назвал этот удар ошибкой, произошедшей из-за некачественных карт. Однако инцидент вызвал серьезный дипломатический скандал в отношениях Пекина и Вашингтона.

Визит в годовщину привлечет большое внимание к событию, которое вызвало антиамериканские протесты в Сербии и КНР, а также стало одной из причин растущего недоверия Пекина к НАТО. Китайский лидер сделает остановку в балканской стране примерно 7 мая, отмечает издание.

В последний раз председатель Си посещал Европу в 2019 году, за год до начала пандемии коронавируса. Тогда Евросоюз вряд ли мог представить себе предстоящий кризис в отношениях с КНР, а также полномасштабную войну России и Украины.

Во время государственного визита Си Цзиньпина в Сербию в 2016 году его первой остановкой было китайское посольство, где он почтил память жертв. Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» тогда писало о «варварских ракетных ударах по посольству Китая в Югославии во время наглых бомбардировок возглавляемой США НАТО против Югославии». Ожидается, что и на этот раз КНР намерена использован похожий тон и критиковать НАТО и США.

Пока Китай соблюдает осторожность, пишет издание Politico. В отношении заявки Украины на вступление в альянс Пекин воздерживается от упоминания НАТО, отмечая: следует учитывать интересы всех сторон, включая Россию. Однако недоверие к оборонному альянсу слишком очевидно.

Пекин обвиняет операцию НАТО в бомбардировках Югославии без резолюции Совбеза ООН и осуждает растущие связи НАТО с четырьмя странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию и Филиппины.

Пекин утверждает, что страны альянса «протягивают руки», чтобы добраться до Китая и разжечь конфликты в Южно-Китайском море. После визита в Белград Си Цзиньпин, как ожидается, отправится в Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

Одна из тем обсуждений — 20-летнее финансирование Китаем проекта железнодорожного сообщения Будапешт-Белград стоимостью $1,9 млрд.