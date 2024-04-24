Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Ирану остаются «недели, а не месяцы», чтобы накопить достаточно обогащенного урана для создания ядерной бомбы.

«Это не означает, что у Ирана есть или будет ядерное оружие в этот промежуток времени», — пояснил Гросси в интервью Deutsche Welle. Однако он отметил, что «для функциональной боеголовки требуется многое другое, помимо производства расщепляющегося материала», а ядерные цели Ирана «остаются предметом спекуляций».

Иран с апреля 2021 года обогащает уран до 60% на объектах в Натанзе и Фордо. По данным последнего доклада МАГАТЭ, запасы ядерных материалов Тегерана в 27 раз превышают лимит Соглашения по иранской ядерной программе 2015 года. В прошлом году МАГАТЭ предупреждало, что к концу 2023 года у Ирана может быть материал для трех ядерных бомб.

Накануне Гросси раскритиковал Иран за ограничение доступа инспекторов: «Мы не получаем необходимой степени доступа и прозрачности, что вызывает подозрения».

Гросси выделил подозрения МАГАТЭ из-за следов обогащенного урана в неожиданных местах, что усугубляет сомнения в прозрачности Ирана.

«Я снова и снова говорил иранским коллегам, что эта деятельность вызывает вопросы. Это было в центре диалога, который я веду с Ираном», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Ожидается, что Гросси выпустит новый доклад о ядерной программе Ирана в мае, перед заседанием Совета управляющих в Вене.

Тем временем иранский депутат Джавад Карими Годдуси заявил, что Тегеран в недельный срок может начать испытания ядерной бомбы, если поступит приказ верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее также генерал-майор Революционной гвардии Ирана Ахмад Хагталаб заявил, что угрозы Израиля в отношении ядерных объектов страны позволяют пересмотреть иранскую ядерную доктрину и отойти от прежних соображений. Однако МИД Ирана опроверг намерения менять курс ядерной программы, заявив: «Ядерное оружие не имеет места в нашей доктрине».