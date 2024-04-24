США готовят санкции против ряда китайских банков, включая их возможное отключение от мировой системы переводов SWIFT. Как пишет WSJ со ссылкой на источники, Вашингтон таким образом стремится наказать Пекин за то, что он продолжает оказывать помощь военной промышленности России.

По информации газеты, тема санкций станет одной из главных во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в конце недели. Пока неясно, сможет ли даже угроза санкций со стороны США вынудить банки КНР отказаться от сотрудничества с Россией.

С начала российского вторжения в Украину Пекин избегал отправки военной помощи кому-либо из участников конфликта. Однако за последний год КНР значительно увеличила экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая оптические системы и дроны для потенциального военного применения.

К тому же КНР стала основным поставщиком интегральных схем, авиационных компонентов, станков и оборудования для России, которая таким образом смогла восстановить свой военный комплекс, несмотря на огромные потери на фронте в Украине.

Страны Запада опасаются, что Москва сможет получить превосходство на поле боя, учитывая уже имеющееся превосходство вооруженных сил РФ в плане запасов боеприпасов.

По оценкам американской разведки, Россия получила от Северной Кореи и Ирана более 1 млн артиллерийских снарядов. В то же время Украина до сих пор не смогла получить обещанные ЕС 1 млн артиллерийских снарядов, потому Вооруженные силы Украины (ВСУ) буквально вынуждены считать каждый патрон.

Как уточняет агентство Reuters, США пока не планируют вводить санкции против китайских банков, однако предварительно такая мера уже обсуждается. Вашингтон ищет любые способы ограничить поддержку России со стороны Пекина. Пока же госсекретарь Блинкен постарается убедить власти КНР на словах, не прибегая к санкциям.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, способствующих торговле товарами двойного назначения.

Блинкен 19 апреля раскритиковал поддержку Китаем оборонной промышленности России. Дипломат отметил: Пекин стал «‎‎ключевым участником войны Москвы в Украине», поскольку поставляет критически важные компоненты для производства оружия на российских заводах.