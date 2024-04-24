Президент Реджеп Тайип Эрдоган в послании армянскому патриарху Турции Сааку Машаляну выразил соболезнования в связи с событиями 1915 года. Он почтил память армянских граждан Османской империи, погибших в неблагоприятных условиях Первой мировой войны.

Глава государства отметил, что разрушения того периода оставили глубокий след, но «продолжение унаследованного климата мира и спокойствия возможно только благодаря совместным усилиям». «Мы не позволяли и не позволим, чтобы хоть один армянский гражданин был отторгнут, изгнан или чувствовал себя гражданином второго сорта на своей родине», — заявил он.

Турецкий лидер призвал «рассматривать события прошлого с опорой на разум, совесть и науку, избегая крайностей, маргинализации и разжигания вражды». По его словам, проявление сочувствия без предвзятости к событиям, запечатленным в национальной памяти, поможет предотвратить укоренение семян ненависти».

Указав, что путь к защите будущих поколений от охватывающей мир спирали насилия и войны лежит через совместное построение будущего в свете уроков, извлеченных из общей боли, турецкий лидер передал свои приветствия членам армянской общины.