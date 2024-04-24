Министерство иностранных дел Турецкой Республики выпустило заявление, озаглавленное как «Про заявления руководителей некоторых государств». Ведомство раскритиковало предвзятую риторику ряда официальных лиц относительно событий 1915 года.

«Мы отвергаем односторонние заявления о событиях 1915 года, сделанные в угоду некоторым радикальным кругам. Эти заявления, искажающие исторические факты, противоречат также и международному праву. Европейский суд по правам человека четко отметил, что события 1915 года являются предметом законных дебатов», — сообщает дипломатическое ведомство Турции в заявлении, опубликованном на медиаплатформе Х.

«Подобные предвзятые и ангажированные заявления об истории не только подрывают усилия по примирению между двумя общинами, но и поощряют радикальные группы, склонные к совершению преступлений на почве ненависти», — добавляется там же.

МИД Турции призвал к дальнейшей нормализации взаимоотношений с Ереваном, в том числе при помощи обстоятельного анализа совместной истории.

«Мы призываем все стороны поддержать наше предложение о создании Совместной исторической комиссии и процесс нормализации отношений с Арменией», — сообщается в заявлении.