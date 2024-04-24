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МИД Турции: отринуть предвзятость и идти к миру
Дипломатическое ведомство Турции выпустило заявление с призывом отказаться от провокационных реплик, вредящим отношениям Анкары и Еревана
МИД Турции: отринуть предвзятость и идти к миру
Дипломатическое ведомство Турции выпустило заявление с призывом отказаться от провокационных реплик, вредящим отношениям Анкары и Еревана / Photo: AA
24 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турецкой Республики выпустило заявление, озаглавленное как «Про заявления руководителей некоторых государств». Ведомство раскритиковало предвзятую риторику ряда официальных лиц относительно событий 1915 года.

«Мы отвергаем односторонние заявления о событиях 1915 года, сделанные в угоду некоторым радикальным кругам. Эти заявления, искажающие исторические факты, противоречат также и международному праву. Европейский суд по правам человека четко отметил, что события 1915 года являются предметом законных дебатов», — сообщает дипломатическое ведомство Турции в заявлении, опубликованном на медиаплатформе Х.

«Подобные предвзятые и ангажированные заявления об истории не только подрывают усилия по примирению между двумя общинами, но и поощряют радикальные группы, склонные к совершению преступлений на почве ненависти», — добавляется там же.

МИД Турции призвал к дальнейшей нормализации взаимоотношений с Ереваном, в том числе при помощи обстоятельного анализа совместной истории.

«Мы призываем все стороны поддержать наше предложение о создании Совместной исторической комиссии и процесс нормализации отношений с Арменией», — сообщается в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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