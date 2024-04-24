России придется оттеснить украинские войска еще дальше и расширить «буферную зону», если Киев получит от США современные управляемые ракетные комплексы большой дальности ATACMS. Об этом заявил в среду пресc-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В октябре Белый дом заявил, что предоставил Киеву комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 165 километров. Но ожидается, что новый американский пакет военной помощи будет включать еще более дальнобойный тип ракетных установок, бьющий цели на расстоянии до 300 км. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Киев получит более дальнобойные ATACMS.

Когда в среду пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили об этом шаге, он ответил, что уже неоднократно звучавшая позиция России не изменилась.

«В этом отношении ничего не меняется», - сказал Песков.

В прошлом месяце Кремль заявил, что единственный способ защитить российскую территорию, включающую четыре аннексированных региона, — создание «буферной зоны», чтобы «новые территории» находились вне досягаемости украинского огня. В прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на поставку Киеву западного оружия большей дальности оттеснением украинских сил дальше от границ с аннексированными областями.

При этом условия оборонных поставок США Киеву еще не были опубликованы. Они могут запрещать Украине использовать ATACMS для нанесения ударов по территории РФ.