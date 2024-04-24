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Военно-морской контингент Турции встал на защиту Сомали
В столицу Сомали прибыл контингент военно-морских сил Турции с корветом Kınalıada F 514 во главе. Визит состоялся спустя два месяца после того, как Турция и Сомали подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики. Турция в последние годы стала близким союзником Сомали. Анкара строит в стране школы, больницы и необходимую инфраструктуру. В 2017 году Турция открыла свою крупнейшую зарубежную военную базу в Могадишо. Анкара также обучает сомалийских военных и полицейских. #trtнарусском #турция #сомали #море #военноморскиесилы #соглашение #сотрудничество #африка #экономика #оборона #анкара #военные #сомалийцы #trtrussian
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24 апреля 2024 г.
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