Военно-морской контингент Турции встал на защиту Сомали

В столицу Сомали прибыл контингент военно-морских сил Турции с корветом Kınalıada F 514 во главе. Визит состоялся спустя два месяца после того, как Турция и Сомали подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики. Турция в последние годы стала близким союзником Сомали. Анкара строит в стране школы, больницы и необходимую инфраструктуру. В 2017 году Турция открыла свою крупнейшую зарубежную военную базу в Могадишо. Анкара также обучает сомалийских военных и полицейских. #trtнарусском #турция #сомали #море #военноморскиесилы #соглашение #сотрудничество #африка #экономика #оборона #анкара #военные #сомалийцы #trtrussian