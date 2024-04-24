Комиссия Великого национального собрания Турции по цифровым медиа может вновь вызвать представителей TikTok для дачи объяснений. Об этом заявил председатель комиссии Хюсейин Яйман.

«Вероятно, в ближайшие дни мы снова вызовем представителей TikTok в парламент. Потому что мы видим разницу между их ответами и их практическими действиями», — сказал он.

По словам Яймана, «были даны некоторые обещания, но мы видим, что эти обещания не выполняются. Мы никогда не одобрим этого». Он подчеркнул, что комиссия рассматривает возможность принятия санкций, вплоть до ограничения интернет-трафика, запрета рекламы и торговли, а также отзыва лицензии TikTok в координации с другими ведомствами.

Парламентарий отметил, что недавние выборы сопровождались распространением через социальные сети дезинформации и подстрекательской риторики вокруг актуальных проблем страны. «Наш народ говорит нам: «TikTok - это вопрос национальной безопасности, мы хотим ее закрытия», — сказал Яйман.

«Мы никогда не позволим Турции капитулировать перед троллями. Борьба с аккаунтами троллей стала проблемой национальной безопасности», — подчеркнул Яйман, осудив «глобальную зловредность» в цифровых медиа.