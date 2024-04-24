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Ямайка признала Палестину
Глава МИД Ямайки заявила о признании ее страной палестинского государства и выступила за прекращение огня и доступ жителей Газы к гумпомощи
Ямайка признала Палестину
Глава МИД Ямайки заявила о признании ее страной палестинского государства и выступила за прекращение огня и доступ жителей Газы к гумпомощи / Photo: AFP
24 апреля 2024 г.

Ямайка объявила о решении официально признать государство Палестина после того, как кабинет министров провел обсуждения в понедельник.

«Ямайка продолжает выступать за решение о двух государствах как единственный жизнеспособный вариант урегулирования затянувшегося конфликта, гарантирующий безопасность Израиля и защищающий достоинство и права палестинцев. Признавая государство Палестина, Ямайка усиливает свою поддержку мирного решения», - говорится в заявлении министра иностранных дел и внешней торговли Камины Джонсон-Смит.

«Это решение соответствует твердой приверженности Ямайки принципам Устава Организации Объединенных Наций, которые направлены на установление взаимного уважения и мирного сосуществования между государствами, а также на признание права народов на самоопределение», - добавила она.

Смит подтвердила, что Ямайка выступает за прекращение огня, освобождение заложников и доступ к гуманитарной помощи для жителей Газы.

«Ямайка продолжает поддерживать все усилия по деэскалации и установлению прочного мира в регионе, призывая все стороны задуматься о тяжелых последствиях дальнейшего конфликта и взять на себя обязательства по дипломатическому урегулированию, обеспечивающему безопасность и суверенитет всех», - сказала она.

Таким образом Ямайка присоединилась к 140 странам-членам ООН — в числе которых 11 стран Карибского сообщества (CARICOM) — признавшим государство Палестина.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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