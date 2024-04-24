Получили одобрение

Палата представителей, где доминируют республиканцы, с большим трудом, но все же одобрила три законопроекта. Это удалось сделать лишь спустя полгода долгих споров между представителями Республиканской и Демократической партий. В этот раз обошлось без особых дискуссий.

В итоге было решено выделить 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню. Активнее всего конгрессмены поддержали помощь Тель-Авиву. «За» проголосовали 366, против — 58. Помощь Киеву набрала 311 голосов, при этом все присутствовавшие «демократы» — 210 конгрессменов — проголосовали «за», у республиканцев такого единства не было, 101 проголосовал «за», 112 — «против», еще один воздержался.

Противники этих законопроектов стремились оттянуть голосование еще на один день, после чего Палата представителей выходит на каникулы. Многие недовольные результатом голосования призывали коллег уйти в отставку и записаться в украинскую армию.

Особенно доставалось спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который и подготовил эти три законопроекта. Считалось, что он внесет в них серьезные изменения, поскольку предыдущие версии, предложенные Сенатом, Палата представителей не поддержала. Однако этого не произошло — отличия были не столь серьезными, но они все же есть.

В отличие от пакета, который предлагал Сенат, в этом учтено пожелание Дональда Трампа. Помощь Киеву дана частично взаймы. Украина получит прямую финансовую помощь в размере $7,85 млрд в виде кредита. Списать его можно будет лишь после президентских выборов. Если победит Трамп, сделать это будет сложно.

Считается, что принятие законопроекта стало возможным с подачи самого Трампа. В этот раз он не стал публично критиковать документ, не стал увязывать помощь союзникам США с дополнительным финансированием охраны американо-мексиканской границы. К тому же за пару дней до голосования спикер Майк Джонсон приезжал к бывшему президенту в его флоридскую резиденцию Мар-а-Лаго, и Трамп его публично поддержал, назвав работу Джонсона на посту спикера «очень хорошей».

Согласно одобренному законопроекту, Украина должна получить $60,8 млрд. На этой сумме изначально настаивал Белый дом. Планируется, что $11,3 млрд из нее потратят «на текущие военные операции в регионе», $13,8 млрд — на вооружения, которые пойдут Украине, а $23,2 млрд — на пополнение арсеналов Пентагона взамен тех вооружений, которые поставляют Киеву. При этом $26 млн пойдут на надзор за тем, как будет использоваться эта помощь.

В частности, Киев получит бронетехнику, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы для ПВО и артиллерии. Но помимо прочего — ракеты ATACMS с большой дальностью поражения. Раньше американцы давали их неохотно, опасаясь, что Киев применит их для ударов по объектам, расположенным в глубине территории России.

Суть законопроектов

Израиль получит $8,7 млрд на закупку вооружений, большая часть из этих средств предназначена на системы ПРО «Железный купол», «Железный луч», «Праща Давида». $9,2 млрд планируется выделить на строительство жилья для пострадавших жителей сектора Газа — так были учтены пожелания левого крыла Демпартии, выступающего против Израиля и поддерживающего Палестину.

Также выделяются средства на финансирование внешнеполитических приоритетов США в Тихоокеанском регионе на сумму $8,1 млрд, половина из которых — военная помощь Тайваню.

Помимо этого, в пакет включены санкции против Китая, Ирана и ряда палестинских группировок. Также в него включили REPO Act, позволяющий администрации Байдена изъять российские финансовые резервы, заблокированные в США, и передать их Киеву.

Этот законопроект не подразумевает автоматическое изъятие денег РФ, он дает американскому лидеру право сделать это, но при этом не обязывает его совершать подобные действия. В США заморожены около $5–6 млрд российских средств.

Считается, что помощь должна начать поступать сразу, как только законопроекты подпишет президент США Джозеф Байден. Это может произойти уже на следующей неделе. После этого, как пояснили в Пентагоне, понадобится несколько дней для отправки первых партий вооружений Украине.

Противоречивые оценки

На Западе приветствовали это решение Палаты представителей, считая, что это увеличит шансы на победу Украины. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это принесет «большую безопасность в Европе и Северной Америке», председатель Европарламента Роберта Метсола посчитала, что помощь из Вашингтона «поможет украинскому народу себя защитить», глава британского Форин-офиса Дэвид Кэмерон заявил, что «с этой поддержкой Украина может победить, и победит».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США и лично спикера Майка Джонсона «за решение, направляющее историю в нужное русло». «Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой», — отреагировал глава государства.

Впрочем, оценки экспертов о том, как возобновление американских поставок повлияет на ход боевых действий, довольно противоречивы. Одни считают, что это поможет Киеву перехватить инициативу.

При этом большинство аналитиков полагает, что помощь из США в лучшем случае позволит Украине стабилизировать фронт, поскольку Вашингтон слишком затянул с выделением Киеву дополнительного финансирования. К тому же этот законопроект не решает проблему нехватки личного состава украинской армии, что является не менее важным, чем поставки вооружения со стороны союзников.

Американист, эксперт РСМД Алексей Наумов считает, что «самое интересное в законопроекте о помощи Украине — не сама помощь», так как было понятно, что ее примут, а «неприметное положение 504 на 32 странице».

«В течение 45 дней после принятия закона главы Пентагона и Госдепартамента должны представить подобный план с конкретными, достижимыми и проверяемыми критериями американской помощи, учитывая конкретные задачи, стоящие перед Украиной, и путь, которым США могут помочь ей достичь победы», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что в тексте, в частности, указано, в чем эта победа состоит. «В сохранении Украины в качестве демократической, независимой и суверенной страны, способной противостоять будущей агрессии. Ни слова про территории и границы 1991, 2022 и иных годов. Бесконечной чековой книжки не будет — учитывая, что большинство республиканцев проголосовали против», — подытожил Наумов.