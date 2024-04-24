В ходе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно информации от пресс-службы кыргызского лидера, встреча прошла в узком формате и охватила широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую, инвестиционную, энергетическую, транспортную, сельскохозяйственную и культурно-гуманитарную сферы.

Обе стороны выразили удовлетворение результатами переговоров, которые проходили в Бишкеке и Баку за последние два года, отметив, что подписанные документы и достигнутые договоренности значительно укрепили и обогатили двусторонние отношения.

По завершении переговоров в узком формате президенты Жапаров и Алиев провели второе заседание Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение постоянным и активным взаимодействием представителей министерств и ведомств двух стран, которые регулярно проводят консультации по широкому кругу вопросов, представляющих общий интерес.

Садыр Жапаров отметил, что текущий визит и подписываемые в его рамках документы значительно углубят двусторонние отношения. Президент подчеркнул готовность Кыргызстана к дальнейшему развитию сотрудничества через существующие и новые механизмы.

В ходе встречи главы государств также прослушали доклады от профильных государственных органов обеих стран, касающиеся текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в ключевых сферах, включая торговлю, экономику, культуру, энергетику и сельское хозяйство.

Всего в ходе переговоров было подписано 18 документов, семь из которых касаются экономической сферы.