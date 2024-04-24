В среду французская полиция вызвала ведущего левого депутата Матильду Пано для расследования по делу «об оправдании терроризма» в связи с ее критикой войны Израиля в Газе.

«Мы не будем молчать. Никакие вызовы в суд, никакие запугивания не помешают нам протестовать против продолжающегося геноцида палестинского народа», - заявила Пано в пресс-релизе.

Пано является лидером крупнейшей левой парламентской группы во французском парламенте «Франция непокоренная» (La France Insoumise/LFI). Ее участники с 7 октября открыто осуждают войну в Газе. Пано осудила расследование, назвав его беспрецедентным.

«Впервые в истории Французской республики глава оппозиционной группы в парламенте вызывается по такому серьезному поводу на основании ложных обвинений», - заявила французский парламентарий.

«Режим Макрона перешел все мыслимые границы», - добавила она.

На прошлой неделе французские власти отменили две конференции политика LFI Жан-Люка Меланшона в Лилле, а член партии Рима Хассан была вызвана в суд по обвинению в «оправдании терроризма». Левая партия «За Единение» (Pour La Réunion/PLR) раскритиковала меры против Пано, охарактеризовав их как «тревожный шаг в сторону авторитаризма».

«PLR глубоко обеспокоена тем, что система правосудия используется для того, чтобы заставить замолчать политических оппонентов, которые осуждают продолжающийся геноцид на палестинской территории», - говорится в заявлении партии в среду.

В результате израильского наступления на Газу к настоящему времени погибло более 34 262 человек. Большую часть жертв составляют женщины и дети.