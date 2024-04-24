Республика Конго объявила на своей территории об эпидемии оспы обезьян. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра здравоохранения страны Жильбера Мококи.

«Республика Конго объявила эпидемию оспы обезьян, было подтверждено 19 случаев в пяти департаментах, включая столицу Браззавиль», — пишет издание.

В Республике Конго пока не зарегистрировано смертельных случаев от этого заболевания. Власти страны активно предпринимают меры по информированию населения и призывают жителей избегать контактов с животными, что является одним из основных путей передачи вируса. Среди животных переносчиками являются не только обезьяны, но и грызуны.

Ситуация обостряется на фоне сообщений о новом штамме оспы обезьян, который был обнаружен канадскими исследователями в Демократической Республике Конго. Этот штамм, обладающий потенциалом для пандемии, был найден в Камитуге — густонаселенном золотодобывающем городке.

Обнаружение такого штамма вызвало серьезные опасения среди научного сообщества. Исследователи призывают к немедленным мерам для сдерживания распространения вируса и предотвращения возможной глобальной вспышки.

«Без вмешательства локализованная вспышка в Камитуге может распространиться на национальном и международном уровне. Мы выступаем за быстрые действия международного сообщества, чтобы предотвратить еще одну глобальную вспышку оспы обезьян», — пишет Telegraph о выводах канадских ученых.

На сегодняшний день зарегистрировано 108 случаев заражения новым штаммом оспы.