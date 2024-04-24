В результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и Управления полиции Стамбула был арестован Саим Чакмак, который является одним из руководителей немецкой структуры террористической организации PKK/KCK.

Чакмак, активно участвующий в зарубежной деятельности террористической организации PKK/KCK, был доставлен в полицейский участок, где были проведены необходимые следственные действия. После этого в отношении задержанного был начат судебный процесс.

Судом было принято решение о его аресте, после чего Чакмак был отправлен в тюрьму.

10 апреля Главное управление безопасности Турции сообщило, что другой член террористической организации PKK/KCK Мехмет Копал был доставлен из Франции в Турцию.

В заявлении турецкой полиции говорится следующее: «Мехмет Копал, находившийся в общенациональном розыске за членство в вооруженной террористической организации PKK/KCK, был доставлен 9 апреля из Франции в Турцию в результате работы, проведенной Департаментом Интерпола-Европола, Главным управлением безопасности, департаментом по борьбе с терроризмом, разведывательным управлением в координации с Министерством иностранных дел, для обеспечения принятия решения о его депортации».