Министерство иностранных дел Турции выразило резкую критику в связи с опубликованным Государственным департаментом США отчетом о правах человека за 2023 год.

Отчет, включающий данные почти по 200 странам, был выпущен 22 апреля 2024 года и, по мнению турецкого ведомства, содержит недостоверные утверждения и предвзятые интерпретации в отношении Турции.

«Отчет основан на неопределенных обвинениях и заявлениях от групп, связанных с террористическими организациями. Мы еще раз подчеркиваем, что не придаем значения этому документу», — заявили в МИД.

Турция, сталкиваясь с многоаспектными и серьезными террористическими угрозами, продолжает последовательно соблюдать принципы демократии, прав человека и верховенства права, говорится в заявлении турецкого МИД.

«Наша борьба с терроризмом, основанная на праве на самооборону, направлена исключительно против террористических элементов и их действий. Непонятно, почему США, будучи нашим союзником, хорошо осведомленным о законности нашей борьбы, продолжают настаивать на несостоятельных обвинениях», — отметили в ведомстве.

МИД также выразил озабоченность по поводу недостаточного освещения в отчете нарушений в Газе, наносящих ущерб основным правам палестинцев и мировым человеческим ценностям.

«Пренебрежение этим аспектом показывает, что отчет подготовлен с политической предвзятостью и отсутствием объективности», — добавили в МИД.

МИД Турции призвал США сосредоточиться на своих проблемах в области прав человека и прекратить практику двойных стандартов в партнерстве с террористическими организациями.