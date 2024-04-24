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Байден одобрил помощь Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о нацбезопасности, выделяющий Украине 61 млрд долларов. Закон также предусматривает помощь Израилю и Тайваню
Байден одобрил помощь Украине
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
24 апреля 2024 г.

Президент США Джо Байден объявил о подписании закона о национальной безопасности, предусматривающего выделение военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. Это заявление прозвучало на брифинге в Белом доме, где президент подчеркнул значимость этого шага для «международной безопасности».

«Это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира — и это имеет важное значение», — сказал Байден. Он добавил, что новый закон «повысит безопасность» не только для США, но и для всего мира, обеспечит союзников жизненно важной поддержкой и даст возможность защитить себя.

Президент также сообщил, что поставки военной помощи в Киев начнутся «в ближайшие часы». Среди отправляемых в Украину ресурсов будут «оборудование для систем ПВО, артиллерия, ракетные системы и армейская техника».

Законопроект о национальной безопасности столкнулся с противодействием в Конгрессе США осенью, где республиканцы выразили недовольство отсутствием мер по охране американской границы в документе. Помимо помощи Украине, законопроект также включает выделение 26 млрд долларов в помощь Израилю и поддержку Тайваню.

20 апреля 2024 года законопроект был одобрен Палатой представителей США, а через четыре дня его поддержал и Сенат. Подпись президента Байдена стала последним этапом на пути его принятия.

Согласно сообщениям The Washington Post, после принятия закона ожидается, что первые партии вооружений достигнут зоны боевых действий менее чем за неделю. Однако, как отмечает The New York Times, несмотря на быструю доставку, может пройти несколько недель, прежде чем американская военная помощь начнет оказывать значительное влияние на ход военных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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