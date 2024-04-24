ПОЛИТИКА
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Можно ли считать события 1915 года «трагедией армян»?
24 апреля 1915 года османские власти арестовали в Стамбуле и депортировали на восток империи 240 армянских деятелей. По данным османских источников, это было сделано, чтобы не допустить высадки войск союзников на полуостров Гелиболу. Многие армяне считают эти события трагическими днями своей истории. Но была ли «трагедия армян» на самом деле? #Турция #армяне #1915год #история #политика #Армения
Можно ли считать события 1915 года «трагедией армян»? / Others
24 апреля 2024 г.
Истории
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