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Байден: Мы не кланяемся Путину
Президент США Джо Байден обратился к стране по поводу подписания пакета мер, которые помимо поддержки Украины предусматривают увеличение помощи Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона, а также вероятный запрет TikTok
Байден: Мы не кланяемся Путину
Президент США Джо Байден / Photo: Reuters
24 апреля 2024 г.

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу подписания нового пакета мер безопасности. Он включает в себя не только дополнительную поддержку Украине, но и увеличение помощи Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, а также введение ограничений на использование приложения TikTok.

«Америка поддерживает своих друзей и противостоит диктаторам. Мы не кланяемся никому, а уж тем более Владимиру Путину», — заявил Байден.

Отдельно Байден коснулся вопроса помощи Израилю и сектору Газа.

«С этой помощью США смогут пополнить систему ПВО Израиля и предоставить другие критически важные ресурсы, чтобы Иран не смог осуществить атаки, которые он провел десять дней назад», — сказал он.

Президент также добавил, что пакет включает в себя 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Газе.

«Израиль должен гарантировать, что вся эта помощь достигнет палестинцев в Газе без промедлений», — подчеркнул американский лидер.

Президент также указал, что в законопроекте не было учтено финансирование вопросов безопасности границ США и обвинил в этом Конгресс.

«В этом году я предложил и согласовал самый строгий закон о безопасности границ, который когда-либо видела страна. Он был двухпартийным. Он должен был быть включен в этот пакет мер. И я намерен добиться принятия этого закона ради американского народа», — сказал президент.

Законодательный акт, инициированный Палатой представителей под руководством спикера Майка Джонсона, был разделен на четыре отдельных законопроекта, каждый из которых требовал отдельного голосования и был принят с двухпартийной поддержкой, несмотря на возражения некоторых республиканцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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