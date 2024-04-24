Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о возможных действиях России, направленных на препятствование проведению Глобального саммита мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии. По словам президента, он обсудил эту информацию 24 апреля в ходе встречи с украинскими и иностранными дипломатами.

По словам Зеленского, украинская разведка имеет «конкретные данные» о том, что Россия «не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше».

«И мы вместе должны этому противодействовать — должны работать в единстве ради справедливого мира», — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на общем интересе Украины и ее союзников в привлечении России к ответственности. Президент выразил мнение, что саммит в Швейцарии «дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права».

Двухдневная конференция в Швейцарии запланирована на 15 и 16 июня. Российская сторона заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Ранее президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые «представители континентов» передадут Москве.

«Конечно, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят мира. Не просто разговоров, а настоящего мира», — сказал Зеленский.