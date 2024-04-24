В среду исполнительный директор TikTok Шоу Зи Чу заявил, что компания ожидает победы в судебной тяжбе против закона, подписанного президентом Джо Байденом, который запретит популярное приложение.

«Будьте уверены — мы никуда не уйдем», — уверенно отметил Чу в видеообращении, опубликованном сразу после того, как Байден официально утвердил закон, предоставляющий китайской компании ByteDance срок в 270 дней на продажу американских активов TikTok или на подготовку к запрету.

«Мы опираемся на факты и Конституцию, и у нас есть все основания ожидать удачного исхода дела», — добавил Шоу Зи Чу.

Подписанный президентом Байденом закон запустил отсчет времени до 19 января будущего года, когда ByteDance должна выполнить условия по продаже. Эта дата совпадает с окончанием нынешнего президентского срока Байдена. Срок может быть продлен на дополнительные три месяца, если будет виден прогресс в действиях ByteDance.

Компания TikTok готовится оспорить законопроект, аргументируя свою позицию положениями Первой поправки Конституции США, и предполагается, что пользователи сервиса также инициируют судебные иски. Ранее, в ноябре, суд в штате Монтана вынес решение о приостановке исполнения закона о запрете TikTok, мотивируя это нарушением прав на свободу выражения мнений.

Законопроект был принят в условиях растущей озабоченности американских законодателей, считающих, что китайские власти могут использовать приложение для получения доступа к личным данным граждан США или для слежки.

Во вторник вечером законопроект был одобрен Сенатом США с огромным перевесом голосов.