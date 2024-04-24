Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подтвердил, что по указанию президента Джо Байдена была осуществлена поставка тактических баллистических ракет ATACMS Украине.

«Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS по прямому указанию президента. Он непублично приказал в феврале своей команде по национальной безопасности послать ATACMS в Украину», — сказал Пател.

Представитель Госдепа уточнил, что поставка тактических баллистических ракет ATACMS Украине была частью пакета военной помощи, о котором США объявили 12 марта. Ракеты прибыли в Украину в течение этого месяца.

Эта информация подтверждает ранние сообщения агентства Reuters о том, что ракеты были предоставлены Украине без публичных объявлений, как часть мартовского пакета военной помощи. Вопрос о том, стоит ли отправлять ATACMS, имеющих дальность стрельбы до 300 км, обсуждался в администрации Байдена в течение нескольких месяцев, отмечает издание.

Ранее президент США Джо Байден объявил о подписании закона о национальной безопасности, предусматривающего выделение военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. Это заявление прозвучало на брифинге в Белом доме, где президент подчеркнул значимость этого шага для «международной безопасности».

Президент также сообщил, что поставки военной помощи в Киев начнутся «в ближайшие часы». Среди отправляемых в Украину ресурсов будут «оборудование для систем ПВО, артиллерия, ракетные системы и армейская техника».